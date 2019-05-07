Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 42'inci kilometresi, Bozova İlçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 U 5778 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.