İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 42'inci kilometresi, Bozova İlçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 U 5778 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.