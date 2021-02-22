Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 DTR 75 plakalı Renault marka otomobil ile 55 ACC 972 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir süre aksayan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normal akışına döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.