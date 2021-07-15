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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 YP 692 plakalı Ford marka minibüs, ışıklar bölgesinde önünde seyreden 27 BFP 07 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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