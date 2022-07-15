Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ekinyazı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. M.T.'nin kullandığı 80 ACY 684 plakalı Mitsubishi marka pikap ile A.C.'nin kullandığı ve plakası öğrenilemeyen Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.