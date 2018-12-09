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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 26'ncı kilometresinde yaşandı. İbrahim A.'nın kullandığı 63 AAD 307 plakalı tır, yan yoldan karayoluna çıkan Halil A.'nın kullandığı 63 UG 803 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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