Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 26'ncı kilometresinde yaşandı. İbrahim A.'nın kullandığı 63 AAD 307 plakalı tır, yan yoldan karayoluna çıkan Halil A.'nın kullandığı 63 UG 803 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.