Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi ile Hilvan ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 AL 151 plakalı Toyota marka otomobil ile 47 KH 535 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Şarampole devrilen her iki otomobilde bulunan Kadir B., Hadi B., İsmail Ş. ve Cüneyt A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.