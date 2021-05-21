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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Kızlar Mahallesi kavşağında yaşandı. Mehmet H.'nin kullandığı 34 JU 6758 plakalı Fiat marka otomobil ile Hatice S.'nin kullandığı 63 ZP 848 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada Emine K., Filiz K., Mehmet K. ve Fatma Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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