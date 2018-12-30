İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Mehmet Emin Ö. yönetimindeki 31 PT 372 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Ö. ile araçta bulunan Abdurrahman, Zeynep, Türkan Ö. ve Şükrüye A. yaralandı. Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.