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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 12'nci kilometresinde yaşandı. Efkan G.'nin kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Sonay Y.'nin kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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