Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile Hasan K.'nın kullandığı 34 FD 3670 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Ç., Vadha Ç., İde Ç., Hamit Ç. ve Hasan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.