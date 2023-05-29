İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.F'nin kullandığı 06 DPM 599 plakalı otomobil ile 63 PS 329 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen ticari araçtaki 5 kişi, yola savurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.


Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.