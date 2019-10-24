İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Karaköprü ilçesi Badıllı Kavşağında meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.