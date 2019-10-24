Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karaköprü ilçesi Badıllı Kavşağında meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.