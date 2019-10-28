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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre Özge C. yönetimindeki 34 YJ 4349 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 63 KZ 885 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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