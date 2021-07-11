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Şanlıurfa'da trafik kazası : 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Birecik-Halfeti bağlantı yolunda yaşandı. Mehmet Nuri B.'nin kullandığı 63 ACU 257 plakalı Renault marka otomobil ile Abdulkadir G.'nin kullandığı 02 AYY 362 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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