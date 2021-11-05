Şanlıurfa'da trafik levhaları yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü şehir içi trafik akışını rahatlatan trafik levhalarını bir yandan yenilerken, diğer yandan da yeni açılan yollarda da levhalandırma çalışması gerçekleştiriyor. Levha çalışmaları kapsamında özellikle ana arterler başta olmak üzere yeni açılan genişletilen veya asfaltlanan yollardaki levhalandırma çalışmalarını 330 farklı noktada sürdüren ekipler, 87 kavşakta 1400 yönlendirme levhası montajını tamamladı. Görünürlüğü azalan, çeşitli çevresel etkilerle deforme olan tarihi ve turistik mekanların, il, ilçe, otoyol yönlendirmelerinin, kamu kurumları, hizmet binalarının yer aldığı yönlendirme levhaları yenileniyle değiştirilerek yerine sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapılan uzun ömürlü levhalar monte edildi.