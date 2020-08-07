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Şanlıurfa'da trafo yangını korkuttu

Şanlıurfa’da aşırı ısınma sonucu trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da aşırı ısınma sonucu trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Yol üstündeki trafoda, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Trafoda dumanın çıktığı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalarla yangın söndürürken, trafoda hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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