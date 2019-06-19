İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafo yangını

Şanlıurfa’da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda yangının çıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında trafo kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.