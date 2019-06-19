Şanlıurfa'da trafo yangını

Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda yangının çıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında trafo kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.