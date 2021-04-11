Şanlıurfa'da trafolar sanat eserine dönüşüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kent estetiği çalışmalarında görüntü kirliliklerine son veriyor. Cadde ve sokaklar ile park ve bahçelerde bulunan trafo binalarının sanata dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalarla, trafo binalarına yeni görünümler kazandırılıyor. Resim öğretmenleri Mehmet Yaşar Taşçı ve Mehmet İmat tarafından yapılan boyama çalışmalarında, trafo binalarına üç boyutlu kuş, balık ve güvercin gibi illüstrasyonlar vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlar yapılan bu resimler sayesinde parklara bambaşka bir hava geldiğini ifade ettiler.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada trafo boyama çalışmaların devam edeceği ifade edildi.