İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da trafolar sanat eserine dönüşüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki trafo binalarına yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında sanatçıların dokunuşlarıyla trafolar üç boyutlu sanat eserlerine dönüşüyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kent estetiği çalışmalarında görüntü kirliliklerine son veriyor. Cadde ve sokaklar ile park ve bahçelerde bulunan trafo binalarının sanata dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalarla, trafo binalarına yeni görünümler kazandırılıyor. Resim öğretmenleri Mehmet Yaşar Taşçı ve Mehmet İmat tarafından yapılan boyama çalışmalarında, trafo binalarına üç boyutlu kuş, balık ve güvercin gibi illüstrasyonlar vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlar yapılan bu resimler sayesinde parklara bambaşka bir hava geldiğini ifade ettiler.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada trafo boyama çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.