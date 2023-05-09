Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1'i ağır, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada Samet M. ve Berat A., yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berat A.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.