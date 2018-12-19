Şanlıurfa'da Türk halk müziği korosu ilk konserini verdi

Bir birinden güzel Anadolu ve Türk Halk Müziğinin nadide parçalarını seslendiren 50 kişilik koro müzik severden tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, ilk gösterimini Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenledi. Geçmişten bu güne müziğin her alanda etki gösterdiği Müzik şehri Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Müziğinin hak ettiği yere gelmesi ve tanıtılması için birçok çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi kurduğu Konservatuar Şube Müdürlüğü ile Müzik alanında birçok çalışma sürdürüyor.

UNESCO Müzik Şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken kentte 50 kişilik Türk Halk Korosu kuran Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da müzik kültürünü gelişmek için somut adımlar atıyor.