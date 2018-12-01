Şanlıurfa'da Türk Sanat Müziği konseri beğeni topladı

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen ve şefliğini Müslüm Yıldırım'ın yaptığı Türk Sanat Müziği Konseri, dinleyenlerin beğenisini topladı.

Sanat alanında yürüttüğü çalışmalara her gün bir yenisini daha ekleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.

Milli Eğitim Konferans Salonundaki konsere Belediye Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Haci Kanduza, Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Meclis Üyeleri Abdülkadir Altundağ ve İmam Fidanoğlu ile sanatseverler katıldı. Kanun Sanatçısı Müslüm Yıldırım'ın şefliğini, İsmail Hakkı Karaca'nın ise solistliğini yaptığı konser, dinleyenler tarafından beğeni topladı. 2 saat süren konserde solist Karaca, Hicaz, Hicazkar ve Kürdi makamlarından şarkılar seslendirdi.

Konserin ardından sazende ve hanendelere, hediye verildi.