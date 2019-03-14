Şanlıurfa'da Türk sanat müziği topluluğu ilk konserini verdi

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleşen Türk Sanat Müziği Topluluğu konserine vatandaşlar yatılım gösterdi. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun eşi Asuman Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın eşi Nesrin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ekrem Ayaz'ın eşi Güler Ayaz, Büyükşehir Kadın Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Sibel Toptan, Kültür Sanat Müdürü Coşkun Azzat Birinci, Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ve vatandaşlar katıldı.