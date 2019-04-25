Şanlıurfa'da TYT'ye girecek olan öğrencilere deneme sınavı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalı gençlerin eğitimlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. İl genelinde açtığı kütüphaneler, kurslar ve kitap kampanyası ile Türkiye gündeminde geniş yer bulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez 12. sınıf öğrencilerine yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı gerçekleştiriyor. Çeaş Anadolu Lisesinde Deneme Sınavlarının ilki gerçekleştirildi. Okulu ziyaret ederek sınıfları dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Burada bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerimize yönelik yaptığımız deneme sınavında bir araya geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin desteği ve iş birliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekleştirdiğimiz protokolle öğrencilerimizin kendi sevilerinde uygun testler hazırladık. Şimdide öğrencilerimiz sınavlarına başlayacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum, zihin açıklığı diliyorum. Bu deneme sınavında kendi seviyelerini gördükten sonra eksiklerini tamamlayacaklar” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Öğrencilerimizi Üniversite sınavlarına hazırlamak ve başarı düzeylerini arttırmaya yönelik il genelinde Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği ile deneme sınavlarımız devam ediyor. Tüm liselerimizin dâhil olduğu öğrencilerimiz Üniversite sınavlarına girer gibi deneme sınavlarına girecekler. Bütün çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin sınava girmesi ile birlikte Öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet eden Beyazgül, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerektiğini ve bununda siz değerli öğretmenler sayesinde olacağını belirtti.