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Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada 2 yaralı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir kamyonet ile 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Bir süre aksayan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndürüldü.

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