Şanlıurfa'da üç cinayetin zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da 3 cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi mağaralar bölgesinde 17 Şubat'ta meydana geldi. İsa ve Mahmut Kama ile 18 Temmuz'da Mehmet Cihan Badem'in silahla vurularak öldürülmesi olaylarıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının izine Kadıoğlu Mahallesi'nde ulaştı. Ekipler, mahalledeki bir adrese düzenledikleri operasyonda A.Ç.'yi yakaladı. Adreste arama yapan ekipler, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 11 fişek ele geçirdi. Kasten yaralama ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.