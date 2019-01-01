Şanlıurfa'da ücretsiz fidan dağıtıldı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, kentin buluşma noktası Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, ziyaretçilere ücretsiz yüzlerce fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver'in de katıldığı etkinlikte, AVM'nin ortak kullanım alanında kurulan stantta, ormanların önemine dikkati çekilirken, ücretsiz fidan dağıtımı da yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün “Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun” slogonı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere kara selvi, adaçayı, fıstık çamı, defne, keçi boynuzu ve biberiye fidanları dağıtıldı.

Stant görevlileri fidanları dağıtırken, büyük ilgi gösteren küçük ziyaretçilere, nasihatlerde bulunarak, “İnsanların ve diğer canlıların yaşamları oksijene bağlıdır. Bu nedenle birer oksijen kaynağı olan ağaçlar canlı varlığı için oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Bu nedenle her fırsatta ağaç dikmeli ve bakımlarını yapmalıyız. Ağaçlar sadece oksijen üreterek bize fayda sağlamazlar. Ağaçlar aynı zamanda kökleri ile toprağı tutarak erozyon gibi doğal felaketlerinde önüne geçerler” bilgisini verdiler.

Görevliler, dağıttıkları fidanların dikimi ve bakımı konusunda da ziyaretçileri bilgilendirdi.