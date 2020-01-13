Şanlıurfa'da ücretsiz yöresel yemek kursu düzenleniyor

Türkiye'nin damak tadıyla ünlü şehri Şanlıurfa'da, ücretsiz 'Yöresel Yemek Kursu' başlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenecek kurslar iki grup halinde iyi aylık süreci kapsayacak. Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, gastronomi alanındaki zenginliğini de büyükşehir belediyesi'nin çalışmalarıyla yaygınlaştırmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın gastronomi alanında daha da ilerlemesi için yöresel yemeklerin yaşatılması adına uygulanan kadınlara yönelik yemek kursu düzenleniyor.

Belediyesi bünyesindeki Mutfak Müzesi'nde ücretsiz bir şekilde düzenlenecek kurslar hafta içi ve hafta sonları olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilecek. Hafta içi Salı ve Perşembe saat 10.30 - 13.00, hafta sonu Cumartesi ve Pazar ise 10.30 - 13.00 arasında düzenlenecek kurslara dönemsel olarak 25'er kişi başvurabilecek. İki ay sürecek kurslarda kadınlara ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte, boranı, çiğköfte, lebeni çorbası ve kazan kebabı gibi Urfa Yöresel Yemekleri öğretilecekken, kayıt tarihleri ise 14 - 19 Ocak 2020 tarihleri olarak belirlendi.

Kayıt yapmak isteyen kadınlar Mutfak Müzesine kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğrafla başvuru yapabilecek. Malzemelerin Büyükşehir Belediyesince karşılanacak kurslar ücretsiz olacak.

Beyazgül'den kursa davet

Amaçlarının Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerini yaygınlaştırmak olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Nice medeniyetlere, alimlere, bilim insanlarına ev sahipliği yapan tarih ve kültür şehrimiz Şanlıurfa'mızın kültürel anlamda değerlerini yaşatmak adına şimdi de yemek kursu düzenliyoruz. Urfa Yöresel Yemeklerimizi öğrenmek isteyen kadınlarımızı kurslarımıza davet ediyorum" diye konuştu.