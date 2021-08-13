Şanlıurfa'da üniversite gençleri için tercih destek merkezi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda tercihlerini yapacak öğrenciler için “Tercih Destek Merkezi” kuruldu.

Harran Üniversitesi, YKS 2021 sonuçları sonrası ilan edilen tercih döneminde, üniversitenin fakülte ve yüksekokul programları konusunda aday öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmek üzere Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesinde tanıtım ve tercih günleri düzenliyor. Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler, Harran Üniversitesi'nde ilgi duydukları bölüm ve programların akademisyenleri ile birebir görüşme şansı bularak daha sağlıklı tercihlerde bulunabilecek. Üç gün devam edecek Üniversite Tercih Günleri'nde Harran Üniversitesi, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının kendi alanında uzman akademik kadrosu ile rehberlik hizmeti veriyor. Aday öğrencilerin Harran Üniversitesi akademik birimleri hakkında bilgi edinmelerine, tercihlerini sağlıklı ve doğru yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenen Tercih Destek Merkezi'nde Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelerek tüm gençlere başarılar diledi.

11-13 Ağustos tarihleri arasında Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte tüm bölümlerden bilgilendirme yapmak üzere öğretim üyeleri stantlarda yer alacaklar.