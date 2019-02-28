Şanlıurfa'da üniversite tanıtım günleri başladı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliğinin katkılarıyla düzenlediği ‘kariyer günleri' programı başladı.

Türkiye genelindeki 40 üniversite tarafından kurulan stantlarda, okullardaki bölümler, kampüs koşulları, sosyal faaliyetler ile diğer imkânlar konusunda lise öğrencilerine bilgiler verildi.

Şanlıurfa'da 800 bin öğrenci potansiyeli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, “Bu öğrencilerimizin Türkiye genelindeki üniversiteleri tanıması, onlar hakkında bilgi sahibi olması biraz zor, imkanlar el vermeyebiliyor. Ama her yıl Belediyemiz, Üniversitemiz ve Valiliğimizle bu etkinliği birlikte yaparak üniversiteleri öğrencilerimizin yanı başına, Şanlıurfa'mıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizin bizzat üniversiteleri tanıması, üniversiteler ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Valiliğimize, Belediyemize Sayın Rektörümüze, müdürlüğümüz çalışanlarına ve bizi desteklediği için tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerin gelecekteki meslekler hakkında bilgi alması önemlidir”

Öğrencilerin gelecekteki meslekleri hakkında bilgi sahibi olmasının önemli olduğu aktaran Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Biz üniversite olarak diğer kurumlarla birlikte ciddi programlar tertip ediyoruz. Öğrencilerin yararına her türlü faaliyete açığız. Bu güzel programın hazırlanmasında katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Misafir üniversitelere de Şanlı şehrimize hoş geldiniz diyorum ve bu fuar programının başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonunda bu yıl 10'cusu düzenlenen organizasyonun açılışına, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Müslüm Tüysüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kamu kurum temsilciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.