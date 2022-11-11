Şanlıurfa'da üretilen sobalar yurt dışına ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da sobacılar pazarında yıllardır mesleğini devam ettiren ustalar, ürettikleri sobaları yurt dışına ihraç ediyor.

Eyyübiye ilçesinde bulunan sobacılar pazarındaki üreticiler, kış mevsiminin gelmesiyle beraber sobaya talebin arttığını söyledi. Yurt içinde çok sayıda ilin soba ihtiyacının Şanlıurfa'dan karşılandığını aktaran üreticiler, yurt içinin yanı sıra Irak ve Suriye gibi ülkelere de soba ihracatı yaptıklarını ifade etti. Sobacılar ve Bakırcılar Odası Başkanı Adnan Uncu, artan soba fiyatlarına rağmen yüzde 300'lük bir talep artışının olduğunu söyledi.

"Odun sobasına yönelme yüzde 300 arttı"

Şanlıurfa Sobacılar ve Bakırcılar Odası Başkanı Adnan Uncu, “Yurt içinde hareketlilik geçen yıllara nazaran yüzde 200 arttı. Bunun yanı sıra daha fiyatlar arttı. Geçen yıl 150 lira olan soba bu yıl 600 lira oldu. Geçen yıl 10 lira olan boru bu yıl 40 lira oldu. Bu şekilde bir artış oldu. Bu durum kesinlikle bizden kaynaklanmıyor. Geçtiğimiz yıl sacın kilosu 3 lira iken, bu yıl 20 lira. Bu yıl geçen yıllara göre odun sobasına yönelme yüzde 300 arttı. Daha sezon başlamadan 100 binin üzerinde kova siparişi aldık. Üretilen bu kovaları doğu ve batı illerine gönderdik. Bu yıl yurt dışına da satışlara başladık. Irak, Suriye gibi ülkelerden aşırı bir talep var. Soba fiyatları değişiyor. En ucuz soba 600 liradır. Yine kuzine sobalarımız var, fırınlı sobalarımız var, tuğlalı sobalarımız var. Bunlar özel yapım sobalardır. Fiyatları 7 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.