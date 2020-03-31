İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da usta öğreticiler korona virüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde görevli 22 gönüllü usta öğretici kadın, ilçedeki sağlık kuruluşları için günde bin maske üretiyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde görevli 22 gönüllü usta öğretici kadın, ilçedeki sağlık kuruluşları için günde bin maske üretiyor.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Birecik Belediyesi işbirliğinde 22 gönüllü usta öğretici kadın, korona virüsü salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri için günde bin maske üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi. Şahin, iki kursta günlük bin maske ürettiklerini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.