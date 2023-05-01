İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözlatı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada üst araması gerçekleştirilen T.G. isimli şahsın üzerinden 9 adet uyuşturucu hap çıktı.


Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.