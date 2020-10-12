Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri ile Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 70 kilo 850 gram esrar maddesi, 20 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.