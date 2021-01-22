Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilogram esrar, 101 gram bonzai, 6 gram metamfetamin ve 10 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.