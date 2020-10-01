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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 95 kilogram esrar, 4 kilogram metamfetamin ve 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 16 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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