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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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