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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, bir av tüfeği, bir tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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