İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda evlere kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi. Operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 zanlı “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından tutuklanırken 13 zanlı hakkında ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.