Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 kilo 800 gram eroin, 1 kilo 950 gram metamfetamin, 100 kilo gram esrar ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.