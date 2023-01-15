Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramada 101 gram metamfetamin maddesi ile bin 750 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramada 101 gram metamfetamin maddesi ile bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.