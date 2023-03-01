Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 81 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, operasyona katılan 808 jandarma personeline, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran belirlenen adreslere operasyon talimatı verdi. Ekipler, Şanlıurfa, Mersin ve Gaziantep´te belirlenen 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 81 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 12 kilogram eroin, 10 kilogram esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu silah, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan denetimlerde ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 62 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığına gelerek, görev alan personeli tebrik etti. Vali Ayhan, buradaki konuşmasında, "Bu ‘Kökünü kurutma' operasyonlarının bir tanesinin daha başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından sizlerle bir arada bulunmaktayız. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde suçları ile mücadele çerçevesinde düzenlediğimiz 4'üncü kökünü kurutma operasyonu başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Mersin illerini kapsayan bir operasyon oldu. Bu sabah itibarıyla 808 personelin katılımıyla 81 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon çerçevesinde 81 şüpheli gözaltına alındı, 62 aranan şahıs da yakalandı" ifadelerini kullandı.