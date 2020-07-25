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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Suruç Asayiş Büro ekiplerince Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, M.A. isimli şahsa ait ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 233 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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