Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı olayları ile mücadele kapsamında, Viranşehir'de bir şüpheli şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bin 150 gram kubar esrar, 4 gram eroin, 3 adet suboxane hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet 9 mm çapında fişek ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak şüpheli şahısta gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.