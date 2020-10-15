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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da narkotik polisinin takibe aldığı kamyonda yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da narkotik polisinin takibe aldığı kamyonda yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takibe aldığı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada tabana gizlenmiş şekilde 60 paket halinde 31 kilo 500 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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