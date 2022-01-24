İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları D.Y.'nin üzerini aradı. Üzerinde 75 gram esrar bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, zulalanmış halde 2 kilo 730 gram esrar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan adresteki B.Ş. ile D.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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