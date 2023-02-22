Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik bir adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başı ile girdikleri adreste şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramada, 440 gram esrar maddesi ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.