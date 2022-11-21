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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Şanlıurfa’da 10 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 10 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 10 kilo 913 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Ekiplerce 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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