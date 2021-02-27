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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Ceylanpınar Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların adresine baskın düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.E.'nin adresine yapılan baskında, İ.E., Ö.S. ile H.G. isimli bir kadın üzerlerinde satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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