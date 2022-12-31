Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 2, Hilvan ilçesindeki yol uygulamasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Akçakale ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. ve H.G. isimli iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 600 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında ise 542 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.