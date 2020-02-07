Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Şanlıurfa'da sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 41 gram esrar maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile yaklaşık bir gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 zanlı ise “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siverek ilçesinde ise bir araçta 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.